Arda Güler durdurulamıyor! Bu kez LaLiga bile başarısına sessiz kalamadı

İspanya LaLiga devi Real Madrid'in formasını giyen Arda Güler, son olarak Madrid derbisindeki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bu sezon lige adeta şimdiden damga vurmayı başaran Arda Güler'e LaLiga'dan bir ödül geldi.

ARDA GÜLER LALIGA'DA EN İYİ 23 YAŞ ALTI OYUNCUSU SEÇİLDİ



LaLiga tarafından yapılan açıklamada, "Arda Güler, LaLiga tarafından eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülüne layık görüldü. Türk oyuncu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı. Bu performans, Madrid ekibinin eylül ayındaki dört maçından üçünü kazanmasına yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSINA METHİYELER DÜZDÜLER



Açıklamada, "Arda Güler, aya Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçta attığı muhteşem golle başladı ve takımının zorlu bir mücadeleden üç puan çıkarmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetin ardından Espanyol'u 2-0 ve Levante'yi 4-1 yendikleri maçlar geldi. Türk oyuncu, bu maçta da öne çıkan oyunculardan biri oldu ve bir de asist yaptı. Real Madrid, ayı Güler'in de harika bir gol attığı derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek kapattı." bilgilerine yer verildi.

20 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti.



Arda Güler'in Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geçerek bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

