Kaynak: Haber Merkezi
Kanarya siftah yapmak için sahada! İşte Fenerbahçe-Nice maçının muhtemel ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında bu akşam Fransız ekibi Nice'i konuk edecek. 19.45'te başlama düdüğü çalacak mücadele öncesi iki takımın da muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE VE NICE'İN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi.

