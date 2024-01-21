Galatasaray'ın nasıl kar ettiği ortaya çıktı. Dursun Özbek kulübü böyle kurtarmış

Düzenleme: Kaynak: KAP
Galatasaray'ın nasıl kar ettiği ortaya çıktı. Dursun Özbek kulübü böyle kurtarmış
6 aylık faaliyet raporunu açıklayan Galatasaray'da 34 milyon TL kar elde edildi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray son 6 aylık faaliyet raporunu KAP’a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar bu dönemde giderlerini çıkardığında 34 milyon TL kar elde etti.

Yayınlanan KAP raporuna göre Galatasaray 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden toplamda 853 milyon TL kazandı.

Mağaza satışlarında ise bir önceki sezona göre yaklaşık 550 milyon TL fazla gelir elde etti.

Loca, VIP ve kombine satışlarında da geçen seneye oranla gelirini katlayan sarı-kırmızılılar 705 milyon TL geliri kasasına koydu.

Sponsor gelirlerinden ise 538 milyon TL kaynak sağlandı.

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