Sergen Yalçın kalemini kırdı. Antalyaspor ayrılığı duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor kiralık olarak kadroda bulunan Gerrit Holtmann ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gerrit Holtmann’ın kiralık sözleşmesi, VfL Bochum ve kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir, kulübümüze verdiği katkılar için Holtmann’a teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

PERFORMANSI

Sezon başında geldiği Antalyaspor’da sadece 8 maça çıkan Holtmann 1 gol, 1 asist kaydetti.