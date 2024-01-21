Caner Erkin deliye döndü taraftarlarla tartıştı. Küfürler havada uçuştu

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Kocaelispor, kendi evinde Eyüpspor ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu’ndaki mücadelede yeşil-siyahlı ekip, rakibini 2-1 yenerken maçın bitimine yakın gergin anlar yaşandı.

Uzatma dakikalarında eşitlik golü için bastıran Eyüpspor’da kaptan Caner Erkin, taç kullanmak üzereyken sahaya başka bir top girdi. Bu duruma çok kızan 36 yaşındaki oyuncu, elindeki topu tribünlere fırlattı.

Bu davranışı nedeniyle sarı kart gören Caner Erkin, maç sonunda da rakip taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.

Bu durum sonrası daha da sinirlenen deneyimli oyuncu soyunma odasına giderken küfürle karşılık verdi.