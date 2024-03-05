Galatasaray'ın peşinde olduğu Türk yıldıza İspanyol kancası

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Galatasaray'ın peşinde olduğu Türk yıldıza İspanyol kancası
Ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atması beklenen Berkay Yılmaz için Real Betis devreye girdi.

Freiburg’daki başarılı performansı nedeniyle sıkça Galatasaray’la anılan Berkay Yılmaz için yeni bir ilgi ortaya çıktı.

AS gazetesinin haberine göre, sözleşmesi 1.5 yıl içinde sona erecek olan Berkay Yılmaz’ı kadrosuna katmak isteyen Real Betis, bu transfer için girişimlerde bulunuyor.

Haberde, Berkay Yılmaz’ın babası ve menajerinin, Türkiye takımlarından ziyade İspanya’da oynamasını tercih ettiği belirtiliyor.

Ayrıca, Freiburg kulübünün de genç yeteneğin sözleşmesini yenilemek için yoğun çaba sarf ettiği ifade ediliyor.

Berkay Yılmaz, bu sezon Freiburg ile çıktığı 9 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına katkıda bulundu.

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