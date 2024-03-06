Ozan Tufan Acun Ilıcalı'yı kurtaramadı

İngiltere Championship'in 36. Haftasında Hull City sahasında Birmingham City karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
Hull City'nin golünü 25. Dakikada Ozan Tufan kaydederken konuk ekibe beraberliği getiren golü 82. dakikada Lukas Jutkiewicz attı.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’deki milli oyuncularımızdan Ozan Tufan 66, Abdülkadir Ömür ise 79 dakika sahada kaldı.
Bu skor ile birlikte 6. sıradaki Hull City puanını 57’ye 19. sıradaki Birmingham ise 39’a yükseltti.
Öte yandan 55 puanla 7. Sırada bulunan Norwich City’nin ise 1 maç eksiği bulunuyor. İngiliz ekibi bu karşılaşmayı kazanması halinde Hull City’i geçerek 6. Sıraya yükselecek.
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