Simona Halep dönüyor

Rumen tenisçi Simona Halep, doping kurallarına uymadığı için 4 yıl tenisten men edilmişti. Ancak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Halep’in yasaklı maddeyi bilerek almadığına hükmederek cezasını 9 aya indirdi.

Halep, iki grand slam zaferi yaşamış ve dünya 1 numarası olmuştu. 9 ayı tamamladığı için tenise geri dönebilecek.

Ne olmuştu:

Halep’in kan güçlendirici “roxadustat” kullandığı ortaya çıkan Halep, Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), tarafından Ekim 2022’den itibaren 4 yıl tenisten uzaklaştırmıştı.

32 yaşındaki tenisçi, CAS’a başvurarak men cezasının iptal edilmesini ya da azaltılmasını istemişti.