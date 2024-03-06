Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup etti.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 2. Dakikada Al-Musrati kendi kalesine attı.
Öte yandan Beşiktaş’ın yıldızı Omar Colley Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale sonrası VAR’ın devreye girmesiyle kırmızı kart gördü.
Her hafta VAR kayıtlarını açıklayan TFF Omar Colley’in kırmızı kart görmesine sebep olan konuşmaları paylaştı