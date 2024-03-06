Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Kaynak: Haber Merkezi
TFF Beşiktaş Galatasaray derbisinde Omar Colley'in kırmızı kart görmesine neden olan VAR konuşmalarını yayınladı.
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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 1

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaştı.

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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 2

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup etti.

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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 3

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 2. Dakikada Al-Musrati kendi kalesine attı.

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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 4

Öte yandan Beşiktaş’ın yıldızı Omar Colley Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale sonrası VAR’ın devreye girmesiyle kırmızı kart gördü.

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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 5

Her hafta VAR kayıtlarını açıklayan TFF Omar Colley’in kırmızı kart görmesine sebep olan konuşmaları paylaştı

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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 6
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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 7
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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 8
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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 9
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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 10
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Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı 11
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