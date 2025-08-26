Transferi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Süper Lig'de yüzyılın sürprizi

Hakim Ziyech, yeniden Türkiye'de forma giymeye hazırlanıyor. Galatasaray'da beklentileri tam olarak karşılayamayan Faslı oyuncu, takımdan ayrılmıştı. Geçen sezonu Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail SC'de tamamlayan Hakim Ziyech, bir kez daha Süper Lig'de forma giyecek.

HAKIM ZIYECH SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Başarısız bir Katar macerasından sonra kulüpsüz kalan Hakim Ziyech'in geleceği merakla bekleniyordu. Ülkesine dönebileceğine dair iddialarla gündeme gelen 32 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, tercihini Süper Lig'den yana kullanıyor.

Hakim Ziyech, yeni takımı için hazırlıklara başlarken, oyuncunun sözleşme detayları da netleşmeye başladı.

HAKIM ZIYECH GENÇLERBİRLİĞİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Al Duhail'in ardından kulüpsüz kalan Hakim Ziyech, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer oluyor. Başkent ekibinin, Hakim Ziyech ile 2 yıllık sözleşme imzalamak isterken Faslı yıldızın da kendisine gelen teklife sıcak baktığı ileri sürüldü.

Tarafların mali konuları görüşmek üzere temaslarını sürdürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu dile getirildi.

Bu kapsamda Hakim Ziyech'in kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Gençlerbirliği'ne imza atması ve kariyerine Süper Lig'de devam etmesinin beklediği aktarıldı.

