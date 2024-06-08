Galatasaray’ın yıldızı Tete UEFA’da zirveye çıktı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray’ın yıldızı Tete UEFA’da zirveye çıktı

Galatasaraylı Tete'nin golü, taraftar oylamasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonunun en iyisi seçildi.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan, ancak beklenen patlamayı yapamayan Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. Brezilyalı futbolcunun Kopenhag'a attığı gol, UEFA taraftarlar oylamasında Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun en iyisi seçildi.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Tete'nin golü, taraftarların 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu golü oymasında zirvede yer aldı. Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları ilk haftasında, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atmıştı.

UEFA'nın Teknik Gözlemci paneli ise Real Madrid forması giyen Uruguaylı Federico Valverde'nin, Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı golü, sezonun en iyisi seçti. Tete'nin golü, UEFA'nın Teknik Gözlemci paneli tarafından ise Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 9. golü olarak seçildi.

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