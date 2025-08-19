Galatasaray'ın yıldızına Amed talip oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Kaleci ve sağ bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray'da bir yandan da ayrılık yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların genç oyuncusuna Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor talip oldu.

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Samsunspor ile anlaşmasına rağmen resmi imza atmayan genç orta saha Eyüp Aydın için bu kez 1. Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

EYÜP AYDIN AMEDSPOR DEVREYE GİRDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yeşil-kırmızılı kulübün, Galatasaray ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdiği öğrenildi.

