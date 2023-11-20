Galatasaraylı Davinson Sanchez ölüm tehditleri alıyor

Brezilyalı Vinicius Junior'u sakatlayan Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'in başı dertte.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaraylı Davinson Sanchez ölüm tehditleri alıyor

Galatasaraylı Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya'nın, Brezilya'yı 2-1 yendiği maçta hem performansı hem de Vinicius Junior'u sakatlamasıyla gündem oldu.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Kolombiyalı futbolcu, Brezilyalı Vinicius Junior'un yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet verdiği için ölüm tehditleri alıyor.

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Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenilirken, haberde Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı bilgisi de yer aldı.

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