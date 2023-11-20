Galatasaraylı Davinson Sanchez ölüm tehditleri alıyor

Galatasaraylı Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya'nın, Brezilya'yı 2-1 yendiği maçta hem performansı hem de Vinicius Junior'u sakatlamasıyla gündem oldu.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Kolombiyalı futbolcu, Brezilyalı Vinicius Junior'un yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet verdiği için ölüm tehditleri alıyor.

Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenilirken, haberde Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı bilgisi de yer aldı.