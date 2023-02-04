Galatasaray-Trabzonspor maçında kar yağacak mı? Hava durumu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında lider Galatasaray ile ezeli rakibi Trabzonspor, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İki takım kozlarını soğuk ve karlı bir havada paylaşacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 90 civarı olacağı tahmin ediliyor.

