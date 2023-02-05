Abdullah Avcı'nın Galatasaray kararı. İşte ilk 11

Trabzonspor, Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a konuk olacak.
Bordo mavili takım 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.
Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya şu 11'i sürmeyi planlıyor:
Uğurcan, Larsen, Hugo (Bartra), Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez
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