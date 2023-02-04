Bordo Mavililer 30. karşılaşmayı puansız kapatmak istemiyor

Turgay BEŞYILDIZ- Yeniçağ

Bordo mavililerin teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldiği 2020-2021 futbol sezonunun 9'ncu haftasından itibaren, İstanbul takımları karşısında 29 maça çıktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi alırken yarın akşam Galatasaray önünde de toplamda 17'nci galibiyeti için mücadele edecek.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 9'ncu haftasından itibaren, 6 İstanbul takımı karşısında deplasmanda; 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, mağlup olduğu haftalar ise şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında M. Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında olimpiyat Stadyumu’nda 4-1'lik sonuçla gördü.

Karadeniz ekibi derbi maçlarda ise hiç kaybetmedi. Galatasaray takımını yarın akşam için ürküten bu istatistik, Okan Buruk’u bireysel de ve takım oyunun da değişik formasyon ve varyasyonlara yöneltebilir.

Trabzonspor, bu süre içerisinde de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü de görmedi.

Diğer yandan; bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 de beraberlik elde ederken, Karadeniz temsilcisi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalmış ve geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılmıştı.

Öte yandan; NEF Arena’da, yarın akşamki karşılaşmada da sahadan mağlup ayrılmaya niyeti olmayan ve sakatlıkları geçen Bartra, Abdülkadir ve Eren’inde olduğu bordo mavili kafile, bugün saat:16.10’da özel uçakla Trabzon’dan istanbul’a hareket edecek.