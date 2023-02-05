Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi flaş karar

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak.

Sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya şu 11'i çıkaracağı öğrenildi:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi