5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi flaş karar

Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi flaş karar

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 kararını verdiği öğrenildi

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 07:16
Takip Et

İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
+
Aa
-

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak.

Sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya şu 11'i çıkaracağı öğrenildi:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
4
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
6
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Plastik devinde miras kavgası
7
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.