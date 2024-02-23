Galata'ya kilit vuruldu

Kaynak: AA
Galata'ya kilit vuruldu
Galata Kulesi, güçlendirme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren ziyarete kapatıldı.

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Geçtiğimiz yıl kasımda, kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Bu süreçte, kulede bulunan aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

Yapının beden duvarlarında ve zemininde jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon sürecinde, kulenin beden duvarlarında bulunan yaklaşık 400 göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilecek.

Galata Kulesi, 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiş önemli bir yapıdır ve İstanbul siluetinin önemli bir parçasıdır. Kuledeki çalışmaların nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

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