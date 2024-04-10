Galaxy Al yeni güncellemeyle artık daha fazla dili destekliyor

Samsung Electronics Galaxy AI platformuna Arapça, Endonezce ve Rusça olmak üzere üç yeni dilin eklendiğini duyurdu. Platforma ayrıca artık, Avustralya İngilizcesi, Kantonca ve Quebec Fransızcası lehçelerini de destekliyor.

Samsung, halihazırda desteklenen 13 dile eklenen yeni diller ve lehçelerle, dünya çapında daha fazla Galaxy kullanıcısının mobil yapay zekanın gücünden yararlanmasını sağlıyor.

Yeni dil ve lehçelere ek olarak Samsung, bu yılın içinde Romence, Türkçe, Hollandaca ve İsveççenin yanı sıra geleneksel Çince ve Avrupa Portekizcesinin de dahil olduğu dört dil daha eklemeyi planlıyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, eklenen dillerle ilgili olarak, ”Mobil yapay zekayı herkesin kullanımına sunmaya kararlı olan Galaxy AI platformunun desteklediği dillere bu yıl yeni dillerin eklenmesi, Samsung'a özgü büyük bir ölçekte daha da fazla Galaxy kullanıcısının dil engellerini aşarak iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Teknolojilerimizi inovasyonlarla geliştirmeye ve birinci sınıf mobil yapay zeka deneyimlerine öncülük etmeye devam edeceğiz. Böylece, sınırsız potansiyellerini ortaya çıkarmaları için, daha fazla kullanıcının doğru araçlarla donatılmasını sağlayacağız” dedi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER İSE ŞÖYLE:

Canlı Çeviri, telefon görüşmelerinde karşılıklı ve gerçek zamanlı ses ve metin çevirileri gerçekleştirerek, seyahat ederken rezervasyon yaptırmayı veya büyükanne ve büyükbabanızla kendi ana dillerinde sohbet etmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Sözlü Çevirmen, kullanıcı dostu bölünmüş ekran görünümü üzerinden canlı konuşmaları anında çevirebiliyor ve bir kişinin karşısındakinin söylediklerinin çevirisini metin olarak okumasına olanak tanıyor.

Chat Asistanı, bir iş arkadaşına nazik bir mesajlaşma ya da bir sosyal medya mesajı başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir ifade oluşturmak gibi durumlarda iletişimin amacına uygun kurulmasını sağlamak için, istenen tonlamaya özel öneriler sunarak konuşma bağlamını mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor.

Not Asistanı, yapay zeka ile oluşturulan özetler hazırlayarak, önceden biçimlendirilmiş şablonlar ve kapak sayfaları oluşturarak günlük yaşamdaki üretkenliği artırıyor.

Ses Kaydı Asistanı, ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve “Konuşmadan Metne/text-to-speech” teknolojisini kullanıyor.

Web Asistanı ise haber makalelerinin veya web sayfalarının kısa özetlerini oluşturarak zamandan tasarruf ederken dünyada neler olup bittiğini takip etmenize yardımcı oluyor.

Nisan ayında başlayarak takip eden aylarda yeni diller destekleyecek olan Galaxy AI’ın sunacağı diller ve lehçeler, Ayarlar uygulamasından, ayrı dil paketleri olarak indirilebilecek.