LG UV ArtCool klimalarda hediye çeki kampanyası

Kaynak: Haber Merkezi
LG UV ArtCool klimalarda hediye çeki kampanyası
LG Elektronics, 29 Nisan’a kadar sürecek özel bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında marka, 12, 18 ya da 24 bin BTU’luk LG UV Artcool klima alanlara 2 bin 400 TL’ye varan hediye çekleri armağan ediyor.

LG Electronics (LG), UV Artcool klima kampanyası ile yaz alışverişi bütçesine destek oluyor.

29 Nisan 2024’e kadar LG UV Artcool klima alan tüketicilere, farklı kategorilerde yüzlerce markada geçerli Pluxee hediye çeki armağan ediliyor.

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Yazın bunaltıcı sıcaklarını LG UV Artcool klimalarla karşılayan, evlerini sağlıklı şekilde serinletirken hoş bir stil de katmak isteyen kullanıcılar, satın alacakları 12 bin BTU’luk LG UV Artcool klima için 1200 TL’lik, 18 bin BTU’luk LG UV Artcool klima için 1800 TL’lik ve 24 bin BTU’luk LG UV Artcool klimaları için 2400 TL’lik Pluxee hediye çeki sahibi oluyor.

Tüketicilerin kampanya çerçevesinde tedarik edilecek promosyon hakkından faydalanabilmeleri için kampanya tarihleri içerisinde belirtilen modelden satın almış olmaları, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve en geç 31 Mayıs'a kadar lgkampanya.com adresindeki LG UV ArtCool Pluxee Hediye Kampanyası katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

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