Galaxy F54’ün teknik özellikleri sızdı. İşte tahmini tanıtım tarihi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung Galaxy F54 modelinin tahmini çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu.

Galaxy F54, nisan ayının sonunda piyasaya sürülecek.

Öte yandan cihaz, şirketin imza tasarımı olan üçlü kamera halkalarına sahip olacak.

Sızıntıya göre Samsung Galaxy F54, 2.400 x 1.080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekranla gelecek.

İşlemci tarafında cihaz, orta sınıf işlemci Exynos 1380 kullanacak. LPDDR4x 8GB RAM ve UFS 2.2 128GB veya 256GB depolama yapılandırmasına sahip olan cihaz, 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryayla gelecek.

İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 2.400 x 1.080 piksel Full HD+, 120 Hz, 6.7 inç AMOLED

İşlemci: Exynos 1380

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kamera: 108 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş+ 2 Megapiksel makro

Pil: 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh