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Onlarca kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin müteahhidi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat E., Ankara’da gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:37
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Galeria Sitesi’nin müteahhidi yakalandı

Onlarca kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin müteahhidi yakalandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde ise 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

MÜTEAHHİT İÇİN YAKALAMA KARARI

Galeria Sitesi’nde polisin çalışması sürerken, soruşturma kapsamında bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Sedat E., Ankara’da dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sedat E., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verecek.

Öte yandan kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: DHA

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