Gamze Erçel kardeşi Hande Erçel'in dolabına çöktü. Nesi var nesi yok hepsini aldı

Tarzıyla dikkatleri daima üzerine çeken Hande Erçel'in kusursuz fiziğine ne giyse yakışıyor. Ablası Gamze Erçel de tıpkı onun gibi tarz. Ancak bir nokta dikkatlerden kaçmadı. İkisinin de aynı kıyafetler giymesi sosyal medyanın diline düştü.