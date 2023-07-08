Gamze Erçel kardeşi Hande Erçel'in dolabına çöktü. Nesi var nesi yok hepsini aldı

Güzel oyuncu Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel arasında su sızmıyor.Gamze Erçel'in bebeği Mavi ile Hande Erçel'in benzerlikleri de hep sosyal medyanın dilindeydi. Ablasıyla arasından su sızmayan Hande Erçel'in kıyafetlerini paylaşması "helal olsun" dedirtti.
Sosyal medya kullanıcıları Gamze Erçel için "Kardeşinin dolabına çökmüş" diyerek esprili yorumlar yapmadan edemedi.
İki kardeş de kıyafetleri çok güzel taşıdı.
Abla kardeşin ünlü de olsa paylaşımcı olmaları takipçileri tarafından takdir topladı.
İşte abla kardeşin aynı elbiseleri giydikleri kareler...