Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kanser tedavisi gören kızının sağlık durumunu açıkladı

Oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in minik kızı Mavi'ye kanser teşhisi konmuştu. Gamze Erçel, kızı Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kanser tedavisi gören kızının sağlık durumunu açıkladı

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girmişti. Çift aynı yıl aralık ayında kızları Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Kızına kanserden kaybettiği annesinin adını koyan Gamze Erçel bir süre sonra Mavi'nin de kanser olduğu haberi ile sarsılmıştı.

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Kızlarının hasta olduğu haberi ile sarsılan genç çift Gamze Erçel ile Caner Yıldırım zor günler geçirse de morallerini bozmadan kızlarının tedavilerine odaklandılar.

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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla kalpleri ısıtan çiftin kızları Mavi'nin sağlık durumu merak ediliyordu.

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Gamze Erçel'den kanser tedavisi gören kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Son olarak Hande Erçel'den yeğeninin sağlık durumu hakkında açıklama gelmişti. Hande Erçel "İyi, daha da iyiyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Sabah'ın haberine göre, kızı Mavi'nin sağlık durumunu soran gazetecilerle konuşan Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" dedi.

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