Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşen 83 yaşındaki emekli astsubay Metin Erçel hayatını kaybetti.

Oyuncu Hande Erçel'in dedesi olan Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini yumdu.

Dedesi için Bandırma'ya gidecek olan Hande Erçel, bu kaybın üzüntüsünü yaşarken, kardeşi Gamze Erçel de yaptığı sosyal medya paylaşımı ile dedesine veda etti.

Instagram hesabı üzerinden ailece görüldükleri bir fotoğraf karesini paylaşan Gamze Erçel, bu duygusal karenin üzerine 'dedem' notunu düştü.