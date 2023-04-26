Hande Erçel dedesini son yolculuğuna uğurladı. Acı haberi alır almaz İtalya'dan döndü

Hande Erçel'in kansere yenilen dedesi Metin Erçel, dün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı Acı haberi duyar duymaz sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesip, soluğu törende alan ünlü oyuncunun bir hayli üzgün olduğu görüldü