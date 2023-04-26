Hande Erçel dedesini son yolculuğuna uğurladı. Acı haberi alır almaz İtalya'dan döndü

Hande Erçel'in kansere yenilen dedesi Metin Erçel, dün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı Acı haberi duyar duymaz sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesip, soluğu törende alan ünlü oyuncunun bir hayli üzgün olduğu görüldü

Hande Erçel dedesini son yolculuğuna uğurladı. Acı haberi alır almaz İtalya'dan döndü

Hande Erçel, emekli Hava Astsubayı olan dedesi Metin Erçel'in vefat haberiyle sarsıldı.

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Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere apar topar soluğu Bandırma'da aldı.

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Kansere yenilen Metin Erçel, dün ikindi namazına müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Dedesinin cenaze törenine katılan Hande Erçel'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

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Ünlü oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından dedesinin fotoğrafını paylaştı

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