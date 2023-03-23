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Gana'da her saat bir kişi sanitasyon ve hijyene bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gana'da her saat bir kişinin Su Sanitasyonu ve Hijyeni (WASH) ile ilgili önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:30
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Gana'da her saat bir kişi sanitasyon ve hijyene bağlı hastalıklardan ölüyor

Gana'da her saat bir kişi sanitasyon ve hijyene bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor
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UNICEF Gana Su, Sanitasyon ve Hijyen Başkanı Ramesh Bhusal, yaptığı açıklamada, ülkede kötü sanitasyon koşullarının ciddi halk sağlığı riskleri oluşturduğunu söyledi.

Bhusal, Gana'da her saat bir kişinin WASH ile ilgili önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitirdiğini kaydederek, ülkede WASH hizmetlerine öncelik verilmesinin hayat kurtarmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Sahra Altı Afrika'nın küresel ortalamanın çok gerisinde olduğunu belirten Bhusal, "Gana'daki sanitasyon durumu, nüfusun sadece yüzde 25'inin temel hizmetlere erişimi olması, yaklaşık yüzde 57'sinin ortak kamu tesislerini kullanması ve yüzde 18'inin açıkta dışkılaması nedeniyle çok kötüdür." dedi.

Suyun, her ulusun ekonomik kalkınması ve refahı için hayati önem taşıdığına işaret eden Bhusal, bu temel insan hakkının pek çok kişinin erişimine açık olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bhusal, BM'nin, Gana yetkililerine, acil olarak halkın her üyesi için güvenli suyu erişilebilir kılmak amacıyla WASH sektörüne yapılan yatırımları artırarak durumu kurtarmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

(AA)

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