Garanti Bankası kârını ikiye katladı

İlk çeyrek bilançosunu açıklayan Garanti Bankası kârını ikiye katına çıkardı. 2022'de aynı dönemdeki karı 8,21 Miliyar lira olan Garanti Bankası bu yıl ilk çeyrek kârı 15,74 Milyar lira oldu.

Garanti Bankası kârını ikiye katladı

Garanti Bankası ilk çeyrek bilançosunu açıkladı, kârını ikiye katladığı ortaya çıktı

Garanti Bankası, ilk çeyrekte 15,74 milyar TL net kâr açıklarken; bankanın 2022 yılı aynı dönemde net kârı 8,21 milyar TL olarak açıklanmıştı. Bankanın birinci çeyrek net faiz gelirleri de 33,58 milyar TL olurken; önceki yıl aynı dönemde faiz gelirleri 13,20 milyar TL olmuştu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre bankanın ilk çeyrek net kârı 15,74 milyar TL oldu. Garanti Bankası'nın geçen yıl aynı dönemde net kârı 8,21 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylelikle Garanti Bankası kârını yaklaşık olarak yüzde 48 oranında artırdı.

FAİZ GELİRLERİ ARTTI MI

Bankanın birinci çeyrek net faiz gelirleri 33,58 milyar TL olurken; önceki yıl aynı dönemde faiz gelirleri 13,20 milyar TL olmuştu. Garanti Bankası'nın ilk çeyrek sonunda kredileri 737,72 milyar TL şeklinde gerçekleşirken; 2022 sonunda kredileri 669,40 milyar TL olmuştu.

"Sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Ülke olarak en sıkıntılı dönemi yaşadığımız bir çeyreği bitirdik. Çok büyük bir felaketle karşılaştık. Kurum olarak ilk önceliğimiz yöre insanı ve çalışanlarımıza devlet ve bütün paydaşlarımızla maddi manevi destek olmak. Şu an en büyük ev ödevimiz sıkıntının halen devam ettiğini unutmadan insanlarımızın yanında olmak, her türlü desteğe devam etmektir.

Bankacılık faaliyetlerimizi değerlendirecek olursak, 2023 yılı global arenada hareketli başladı; resesyon, yüksek enflasyonla birlikte dünya çapındaki bankalarda yaşanan krizler, sağlam bankacılık sektörünün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye’de bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahiptir. Bununla birlikte, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro yatırım ortamının tesis edilmesidir. Sermaye kârlılıklarının enflasyonun altında olduğunu düşünürsek, sektörün güçlü sermayesini koruması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi için sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.

Yoğun regülasyonlar kredi büyümesinin yönünü ve boyutunu belirlemeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde ticari kredi büyümemizde belirgin bir hız kaybı yaşanırken, tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme trendine devam etti. Aktif kalitemiz oldukça yüksek, önümüzdeki dönemde de bunu negatif etkileyecek bir gelişme beklemiyorum. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi aşırı tedbirli karşılık politikamızı bu dönemde de sürdürdük. Sektörün mutlak değer olarak en yüksek karşılığını ayırdık.”

Garanti BBVA olarak, güçlü bilançomuz ve yetkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

İlgili Haberler
Garanti Bankası'dan hesabı olanlara duyuru. 7 gün içinde başvuru yapın
Garanti Bankası'ndan dev kâr açıklaması
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler? Sağlık
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı Dünya
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı
Meyve tohumları neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Meyve tohumları neye iyi gelir
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu Siyaset
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı Ekonomi
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı
Midibüs seyir halindeyken yandı Güncel
Midibüs seyir halindeyken yandı
Konsantrasyonu artıran 7 besin Şifalı Bitkiler
Konsantrasyonu artıran 7 besin