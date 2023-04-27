Garanti Bankası kârını ikiye katladı

Garanti Bankası ilk çeyrek bilançosunu açıkladı, kârını ikiye katladığı ortaya çıktı

Garanti Bankası, ilk çeyrekte 15,74 milyar TL net kâr açıklarken; bankanın 2022 yılı aynı dönemde net kârı 8,21 milyar TL olarak açıklanmıştı. Bankanın birinci çeyrek net faiz gelirleri de 33,58 milyar TL olurken; önceki yıl aynı dönemde faiz gelirleri 13,20 milyar TL olmuştu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre bankanın ilk çeyrek net kârı 15,74 milyar TL oldu. Garanti Bankası'nın geçen yıl aynı dönemde net kârı 8,21 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylelikle Garanti Bankası kârını yaklaşık olarak yüzde 48 oranında artırdı.

FAİZ GELİRLERİ ARTTI MI

Bankanın birinci çeyrek net faiz gelirleri 33,58 milyar TL olurken; önceki yıl aynı dönemde faiz gelirleri 13,20 milyar TL olmuştu. Garanti Bankası'nın ilk çeyrek sonunda kredileri 737,72 milyar TL şeklinde gerçekleşirken; 2022 sonunda kredileri 669,40 milyar TL olmuştu.

"Sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Ülke olarak en sıkıntılı dönemi yaşadığımız bir çeyreği bitirdik. Çok büyük bir felaketle karşılaştık. Kurum olarak ilk önceliğimiz yöre insanı ve çalışanlarımıza devlet ve bütün paydaşlarımızla maddi manevi destek olmak. Şu an en büyük ev ödevimiz sıkıntının halen devam ettiğini unutmadan insanlarımızın yanında olmak, her türlü desteğe devam etmektir.

Bankacılık faaliyetlerimizi değerlendirecek olursak, 2023 yılı global arenada hareketli başladı; resesyon, yüksek enflasyonla birlikte dünya çapındaki bankalarda yaşanan krizler, sağlam bankacılık sektörünün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye’de bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahiptir. Bununla birlikte, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro yatırım ortamının tesis edilmesidir. Sermaye kârlılıklarının enflasyonun altında olduğunu düşünürsek, sektörün güçlü sermayesini koruması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi için sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.

Yoğun regülasyonlar kredi büyümesinin yönünü ve boyutunu belirlemeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde ticari kredi büyümemizde belirgin bir hız kaybı yaşanırken, tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme trendine devam etti. Aktif kalitemiz oldukça yüksek, önümüzdeki dönemde de bunu negatif etkileyecek bir gelişme beklemiyorum. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi aşırı tedbirli karşılık politikamızı bu dönemde de sürdürdük. Sektörün mutlak değer olarak en yüksek karşılığını ayırdık.”

Garanti BBVA olarak, güçlü bilançomuz ve yetkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”