Garanti Bankası'ndan dev kâr açıklaması

Garanti BBVA, 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL oldu. Böylece net kar 2021 yılına göre yüzde 330,6 artış gösterdi.

Garanti BBVA’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 974 milyar 448 milyon 231 bin TL oldu.

Bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 69,6’sı müşteri mevduatlarıyla fonlandı. Müşteri mevduat tabanı 2022 yılında yüzde 56 büyüme ile 906 milyar 910 milyon 251 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,8, özkaynak kârlılığı yüzde 51,0, aktif kârlılığı ise yüzde 5,4 seviyelerinde gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ 2022 yılının makro politikaların çizdiği çerçevede, bankalar açısından zorlayıcı ve rekabeti alışılan sınırların dışına taşıyan bir yıl olduğunu belirterek “Yoğun değişim sürecine hızlı uyum sağladık. Kredi talebinin yabancı para değil, Türk Lirası ağırlıklı geliştiği bir yıl yaşadık. Regülasyonlarla uyumlu TL kredi büyümesiyle sektördeki payımızı artırarak özel bankalar arasındaki liderliğimizi sürdürdük. Enflasyon dolayısıyla yıl içinde artan TL kredi talebi, son çeyrekte regülasyonların etkisiyle hız kesti. Tüzel kredilerde sadece KOBİ ve ihracatçı firmalara yönelen bir kredi kullandırımı oldu. Diğer firmalar regülasyonun etkisiyle kullandırımlarını önemli ölçüde azalttılar. Tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme sürecine devam etti ve burada geleneksel liderliğimizi koruduk” dedi.

Aktif taraftaki gelişimden çok daha önemlisinin pasifteki fonlama yapısında olduğunu dile getiren Baştuğ, şöyle konuştu: “Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacmi sektörde vadeli TL mevduatın yarısından fazlasını oluşturuyor. Benzer bir trendi bankamızda da gördük. Bu ürünle mevduat vadeleri uzadı ve sektörün geleneksel sorunlarından biri olan vade uyumsuzluğunu azaltarak bilançolarımıza destek verdi. Garanti BBVA olarak, sektörde KKM dönüşümünü en fazla gerçekleştiren bankalardan biriyiz ve bu, müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu, güvene dayalı ilişkimizin bir sonucu.”