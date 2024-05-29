Bankalardan yeni kredi kartı kararı. Herkesten bu para kesilecek

Geçtiğimiz sene yapılan seçimlerden sonra ekonomi politikalarında köklü değişiklikler yaşanırken Türkiye'de sıkı para politikaları etkisini her geçen gün daha fazla artırıyor.

Kartlı alışveriş kullanım oranı, pos ve sanal pos kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber rekor seviyelere çıkarken bankalar işletmelere uygulanan komisyon oranlarında Ekim ayında güncellemeye gitt,. Politika faizlerinin yüzde 30 seviyelerine yükseltilmesi akabinde birçok özel banka, pos komisyonlarını yüzde 3.5 seviyesine çıkarırken aradan geçen aylarda alınan faiz artırım kararlarının ardından bankalar yeniden artışa gitmeye hazırlanıyor.

POS KOMİSYONLARI ARTACAK İŞLETME MASRAFLARI YÜKSELECEK

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Haziran ayından sonra özel bankaların pos faizlerinde yeniden artışa gitmesi beklenirken söz konusu durum binlerce işletmenin gelirlerinde düşüş yaşanacağı anlamını taşıyor.

Benzer durumlarda gelirlerini dengelemek için söz konusu masrafları müşteriye yansıtan işletmelerin, pos komisyonlarının artmasıyla beraber yeniden mal ve hizmet fiyatlarına zam yapacağı düşünülüyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı bu uygulamayı sağlıklı yürütebilmek için şimdiden çalışmalara başladı.

İBAN'A TRANSFER YAPTIRANLARA AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Pos komisyonlarının geçtiğimiz aylarda yüzde 3.5 seviyesine yükselmesiyle beraber birçok işletme, karekod yöntemi ile IBAN'a transfer uygulamasına geçmiş ve komisyon ücreti ödememek için müşterilerden banka transferi yoluyla ödeme almaya başlamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in girişimleri ile geçtiğimiz günlerde 'IBAN'a transfer' şeklinde ödeme alan işyerlerine ağır cezalar verileceği belirtilirken, Bakanlık bu şekilde pos komisyonu artışını yan yollardan gidermeye çalışan işletmelerin önüne geçmeye çalışacak.