Garip bir İETT hırsızlığı

Esenler'de durakta park halindeki İETT otobüsünü çalan şüpheli Mustafa K.(36) yakalandı. Şüphelinin otobüsü çaldığı ve bir süre dolaştıktan sonra Bağcılar'da park ettiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi

Garip bir İETT hırsızlığı

DHA’nın haberine göre, Esenler'de 8 Haziran Perşembe Günü, şoförünün durakta sıra beklerken park ettiği İETT otobüsü çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerinde çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığı görüldü. Kamera görüntülerinden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu.

Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

NEDEN ÇALDIĞINI SÖYLEMEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Poliste sorgulanan şüphelinin belediye otobüsünü neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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