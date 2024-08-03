Garip hareketler yapan gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı önünde yeni video

Kaynak: Haber Merkezi
Garip hareketler yapan gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı önünde yeni video

Sosyal medyada garip hareketleriyle ünlü bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı önünde Instagram’ın kapatılmasını yorumladı. “Evet kapatılacak kardeşim. Git kitap oku” diyen genç, elindeki bilgisayar klavyesini ikiye bölerek tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada garip ve dikkat çekici davranışlarıyla tanınan bir genç, son zamanlarda sosyal medya platformlarının kapanma haberlerine verdiği ilginç tepkilerle gündeme geldi. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafının önünde, Instagram’ın kapatılmasını değerlendiren genç, bu durumu alışılmadık bir şekilde yorumladı. Genç, sosyal medyada sık sık ilginç ve alışılmadık hareketleriyle dikkat çekiyor. Son paylaşımında, Erdoğan’ın fotoğrafı önünde Instagram’ın kapanma olasılığı hakkında konuşurken, “Evet kapatılacak kardeşim. Git kitap oku” şeklinde bir yorum yaptı. Bu yorumunu desteklemek amacıyla, elindeki bilgisayar klavyesini ikiye böldü.

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