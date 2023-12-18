Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti

Bir süredir koç Üniversitesi Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Vatan gazetesinin eski Ankara temsilcisi Bilal Çetin, kansere yenik düştü.

Çetin tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

BİLAL ÇETİN KİMDİR?

İzmir ‘in Bergama ilçesinde 1958 yılında dünyaya gelen Bilal Çetin, Ankara üniversitesi, Basın-Yayın Yüksel Okulu mezunu.

Gazeteciliğe 1979 yılında başlayan Çetin, aynı yıl Türk Haber Ajansı’nda çalışmaya başladı. Daha sonra sırasıyla Rapor, Yeni Asır, Dünya, Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yapan Çetin, bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

CNNTürk’te yayınlanan, Enis Berberoğlu ve Yiğit Bulut’un hazırlayıp sunduğu Parametre programına Ankara haberleri ile yorumculuk yapan deneyimli gazeteci, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve Sabah gazetelerinde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Son olarak Vatan Gazetesinin Ankara temsilciliği görevini yürüten çetin, gazetenin Demirören & Karacan ortaklığına satışı sonrası 8 yıllık görevinden istifa etti.