Gazeteci Bilal Yakınbaş hayatını kaybetti

Gazeteci Bilal Yakınbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yakınbaş için üyesi olduğu Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği taziye mesajı yayımladı.

Gazeteci Bilal Yakınbaş hayatını kaybetti

Gazeteci Bilal Yakınbaş, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yakınbaş'ın üyesi olduğu Parlamento Muhabirleri Derneği, "Derneğimiz üyelerinden, gazeteci arkadaşımız Bilal Yakınbaş geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Derin üzüntü içerisindeyiz. Aramızdan zamansız ayrılan arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği de Yakınbaş için bir taziye mesajı paylaştı.

Yakınbaş, 22 Ekim Pazar günü (bugün) Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak öğlen namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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