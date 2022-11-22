Celal Eren Çelik Hıncal Uluç'un gizli defterlerini açtı: Derin ilişkilerini ifşa etti, kimlerin ismi yok ki

Twitter hesabından ""bilgisel" şeklinde bir paylaşım yapan Haberalternatif.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Celal Eren Çelik, Hıncal Uluç'un hiçbir zaman sıradan bir köşe yazarı olmadığını ve hiçbir zaman etkili bir köşe yazarı olarak da tanımlanmadığını söyleyerek Uluç'un bu tanımlamaların çok ötesinde bir anlam ifade ettiğini belirtti.



Uluç'un “dokunulmazlık” zırhına büründüğünü ifade eden Çelik, hayatını kaybeden 83 yaşındaki gazeteci için "Türk spor medyasının ilk baronu” ifadesini kullandı. Hıncal Uluç'un ilişkiler ağının sporla sınırlı kalmadığını iddia eden Çelik, "Bu network; ekonomiden medyaya, siyasetten, spora pek çok alanı içerisine aldı." dedi. İşte Çelik'in tweet serisi:



27 MAYIS VE FUAT ULUÇ

Tarih yaprakları 27 Mayıs 1960’ı gösterdiğinde Türkiye, kudretli albay Alparslan Türkeş’in radyodan okuduğu bildiri ile tarihindeki ilk darbeye uyanır… Darbenin ardından Albay Alparslan Türkeş, Başbakanlık Müsteşarı olurken istihbaratı da kendi elinde toplayacak ve en yakınındaki isimlerden birisi olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilk Sosyal Planlama Daire Başkanı olarak Fuat Uluç’u görevlendirilir. Fuat Uluç da oldukça "derin" bir isimdir.



TÜRKEŞ İLE KADER BİRLİĞİ: “9 IŞIK DOKTRİNİ”

Fuat Uluç sonraki yıllarda Osman Bölükbaşı’nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nden iki dönem milletvekili seçilecek ve bu partinin genel sekreterliği görevine getirilir Ancak bir süre sonra Fuat Uluç yakın arkadaşı olan Alparslan Türkeş ile anlaştı, ünlü “9 Işık Doktrini’ni” Alparslan Türkeş ile birlikte hazırlar ve Türkeş, Fuat Uluç'un büyük katkıları sonrası meşhur Adana kongresi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin ismini değiştirip MHP yaparak liderliği ele alır.

Alparslan Türkeş yakın arkadaşı olan Fuat Uluç’un evine sıklıkla gider ve Fuat Uluç’un çocukları da ona “Aslan Amca” olarak hitap eder. Fuat Uluç’un 3 erkek çocuğu vardır: Öcal Uluç, Hıncal Uluç ve Kemal Uluç'tur.



PEK ÇOK İSİMLE AKRABALIK BAĞLARI VAR

Uluç Ailesi hiç öyle sıradan bir aile değildir. Zaten az sonra yazacaklarımızdan sonra bunu sizler de gayet iyi anlayacaksınız... Bu aile kendisi kadar akrabaları da pek meşhur ve önemli isimler olması açısından da ayrı bir özellik taşır…



Hıncal Uluç’un bir dayısı var: Cemal Bey. İşte efendim o Cemal Bey, aynı zamanda ünlü spor yazarı Gürcan Bilgiç’in amcası… O Cemal Bey, oyuncu Bülent Bilgiç’in babası… O Cemal Bey, Sanem Altan’ın anne tarafından dedesi… O Cemal Bey, ünlü gazeteci Ahmet Altan’ın kayınpederi… Bitmedi! O Cemal Bey, ünlü gazeteci ve siyasetçi Çetin Altan’ın dünürü… Toparlayacak olursak uzak veya yakın oyuncu Bülent Bilgiç, Ahmet Altan, Sanem Altan, Çetin Altan, Gürcan Bilgiç isimlerinin hepsi, dayısı Cemal Bey üzerinden Hıncal Uluç ile akraba...



80’LER VE GELİŞİM SPOR

1980’lerin ortasında bir spor dergisi çıkar… O spor dergisi o dönem çok ama çok yüksek tirajlara ulaşır. Derginin adı: “Gelişim Spor”, derginin Genel Yayın Yönetmeni Hıncal Uluç… Ve bu Gelişim Spor "ekibinin" önderi de lideri de hiçbir zaman değişmez ve tabii ki Hıncal Uluç olur…



MEDYA DÜNYASINDA BİR EVLİLİK

2001 yılında medya dünyası flaş bir evliliği konuşur… Ahmet Altan’ın kızı başarılı spor röportajları ile dikkat çeken Sanem Altan ile spor medyasının önde gelen isimlerinden İbrahim Seten evlenir… İbrahim Seten de aslında böylece Hıncal Uluç’un bir diğer akrabası olarak karşımıza çıkar ve kısa süre sonra kendisini artık spor medyasının "en ağır haber müdürlerinden" bir tanesi olarak görürüz...



BİR AKRABALIK BAĞI DAHA

Türkiye’nin en önemli baraj müteahhitlerinden birisi de yine Hıncal Uluç’un kardeşi Kemal Uluç’tur… Şimdilerde şirketin işlerini ise Kemal Uluç’un oğlu, Hıncal Uluç’un yeğeni Önder Uluç yönetmektedir. İşte Hıncal Uluç’un yeğeni Önder Uluç ise NTV’nin ünlü muhabirlerinden ve ekran yüzlerinden Miray Akdağ ile evlenmiştir. Yani medyamız Uluç ailesine bir gelin daha vermiştir…



MEHMET AĞAR İLE İLİŞKİSİ

Hıncal Uluç’un eski dostlarından bir tanesi ise “derin devletin kara kutusu” Mehmet Ağar’dır… Hıncal Uluç-Mehmet Ağar ikilisi o dönemde Federasyon Başkanlığı seçimlerinde Haluk Ulusoy’u desteklemiş, Uluç-Ağar ikilisinin desteği sayesinde “Eyüpsultan’da 100 kurban kesmek” şartı ile Alaattin Çakıcı da Haluk Ulusoy’a destek vererek seçimi kazanmasını sağlamıştır.



Yıllar sonra Mehmet Ağar Susurluk Davası’ndan aldığı hapis cezasını çekmek için cezaevine girdiğinde kendisini herkesten önce ziyaret edenlerden birisi tabii ki de “eski dost” Hıncal Uluç olacaktır… Hıncal Uluç ziyareti sonrasındaki açıklamasında, “Mehmet Ağar tam bir devlet adamıdır. Hapse girmesine rağmen suskunluğunu muhafaza etmesi de bunu göstermiştir.” şeklinde konuşacak bir selam da Korkut Eken’e gönderecektir…



AKP DEVREYE GİRER…

Liglerin Lig TV’de yayınlanması ile birlikte başlayacak “Maraton” ve Şansal Büyüka efsanesinin arkasındaki en büyük destek de yine Hıncal Uluç olacaktır. Büyüka’ya en büyük destek yıllarca Uluç’tan gelecek ve bu destek karşısında Hıncal Uluç’un Türk spor medyası içerisindeki “baronluğuna” Lig TV de destek olacaktır… Ne zamana kadar? Türk futbolunun artık sadece spor olmaktan çıkıp, milyar dolarlık bir endüstri halini aldığını gören AKP, Türk futboluna ve tabii ki Türkiye Futbol Federasyonuna el atana kadar… İşte o zaman başka “baronlar” çıkar ve Türk medyası “baronların savaşına” sahne olacaktır… İşte bu kadar büyük bir network ağının ortak kesişme noktası ve perde arkasındaki baron olduğu için spor medyasında herkes gitmiş ama Hıncal Uluç hiçbir yere gitmemiştir.



SABAH GAZETESİ: HERKES GİTTİ ULUÇ KALDI

Sabah gazetesi, Dinç Bilgin’in sahibi olduğu dönemde de Hıncal Uluç vardır. Turgay Ciner gazeteyi aldığında zaten “Gelişim Spor” ekibinde parlattığı Fatih Altaylı Genel Yayın Yönetmeni’dir ve Hıncal Uluç tam sayfa yazar. Turgay Ciner-Fatih Altaylı gider; Ahmet Çalık gelir. Ahmet Çalık gider; Kalyon Grubu gelir. Sabah gazetesinde değişmeyen tek şey Hıncal Uluç’tur… İşte bu nedenle Türk spor medyasında Hıncal Uluç’a kimse sesini çıkaramaz, "gık" diyemez idi... Çünkü spor medyasını yönetenlerin ve yazarların pek çoğu bizatihi, Hıncal Uluç’un destekleri ile o koltuklara gelmişlerdir ve bizzat Uluç’un “ekibidir.” Dahası pek çoğu da yazdığımız gibi akrabasıdır.



“HAŞMET BABAOĞLU BİLE JET HIZI İLE YÜKSELDİ”

Hıncal Uluç’un kesin vetosunu yemiş kimse Türk spor medyasında hiçbir yere gelemez. Hıncal Uluç’un çiğ köfte ve evde maç izleme ekibine dahil olanlar ise çok fazla bir özelliğe sahip olmasalar hatta Haşmet Babaoğlu gibi genelde çiçek-böcek üzerine edebi yazılar yazıyor olsalar dahi jet hızı ile yükselirler idi...

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