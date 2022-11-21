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  • Gazeteci Mustafa Hoş, Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster öldükten sonraki sözünü hatırlatıp zalim biriydi diyerek paylaştı

Gazeteci Mustafa Hoş, Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster öldükten sonraki sözünü hatırlatıp zalim biriydi diyerek paylaştı

Gazeteci Mustafa Hoş, sosyal medya hesabından meslektaşı Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster hakkındaki o sözlerini hatırlatarak "Merhum zalim biriydi" paylaşımını yaptı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:55
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Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster öldükten sonraki sözünü gazeteci Mustafa Hoş paylaştı. Gazeteci Mustafa Hoş ''Merhum zalim biriydi'' dedi

Gazeteci Mustafa Hoş, Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster öldükten sonraki sözünü hatırlatıp zalim biriydi diyerek paylaştı
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83 yaşında hayatını kaybeden Türk basınının usta isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç, vefatının ardından sosyal medyada gündem oldu. Defne Joy Foster hakkında 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Uluç'un o sözleri tekrar gündem oldu.

Gazeteci Mustafa Hoş "Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kırıldı olayıdır" diyen Hıncal Uluç'un sözünü hatırlatarak "Merhum zalim biriydi" paylaşımını yaptı.

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında yaşamını yitirdi. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken, bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. 10'a yakın ameliyat geçiren duayen gazeteci, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

"O CÜMLEYİ YAZMAMAM LAZIMDI"

Haber Global ekranlarında Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına katılan Hıncal Uluç, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin yazısında "Defne'nin ölümü tipik bir "Su testisi, su yolunda kırıldı" olayıdır!.." ifadelerini kullanmıştı. 

Hıncal Uluç, "Sadece son cümlesine, yazmasam daha iyi olurdu; su testisi su yolunda kırıldı demeseydim… Geri kalan her satırının altına her gün imzamı atarım." diye konuştu.

Jülide Ateş 2 yıl önce Hıncal Uluç’a Defne Joy Foster’ın vefatının ardından Uluç’un yazdıklarını sordu ve “Defne Joy Foster için yazdıklarına pişman mısın?” sorusunu yöneltti. Uluç bu soruya “Sadece son cümlesine, yazmasam daha iyi olurdu; su testisi su yolunda kırıldı demeseydim… Geri kalan her satırının altına her gün imzamı atarım. Bir yanda bekar bir erkek var, bir yanda 6 aylık bebeğini evde bırakıp, bir erkekle bara giden bir anne var, o barda tanıştığı bir erkeğin evine gidiyor. O cümleyi yazmamam lazımdı.” diye yanıt verdi.

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asuman 1789
21.11.2022 14:58
Aklımda kalan tek şey pis pis sırıtmasıydı  
 
asuman 1789
21.11.2022 14:56
benim için hiç bir şey ifade etmeyen biriydi ölümüde hiç bir şey ifade etmiyor  
 
True Men
21.11.2022 14:30
Türkiye'ye nefreti öğreten nadir insanlardandı.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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