Gazeteci Cihan Güner 2 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapığı 'suçlu' göstermekten ifade verdi

Krttv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner hakkında Uşak'ta, 2 yaşındaki bir çocuğa tevavüz eden ve mahkemece 41.5 yıl hapis cezasına çarptırılan sapığı ‘Suçlu göstermekten’ dava açılmıştı.

Mahkeme o davayla ilgili Güner'in bir kez daha savunmasına başvurdu. Güner, 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Güner, 'Ceza almış birini suçlu göstermek de nedir?' diye sorarken "Böyle bir suç oluşturulamaz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU DAVALARDAN AKLANIRIZ DA, SİZ KENDİNİZİ NASIL TEMİZE ÇEKERSİNİZ, HİÇ BİLMİYORUM!"

Mahkemede verdiği ifade sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, "Uşak'ta 2 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle mahkemece 41.5 yıl cezaya çarptırılan 'sapık'ı 'suçlu göstermek' ithamıyla Uşak'ta açılan dava nedeniyle İstanbul'da ifadeye çağrıldım.

Biz bu davalardan aklanırız da, siz kendinizi nasıl temize çekersiniz, hiç bilmiyorum!" ifadelerini kullandı.