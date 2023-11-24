İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi

Ömer Akbayrak isimli İBB çalışanının “Hayırcıların kızları ve eşleri ganimet olarak 'evet'çilere helaldir” sözlerine tepki göstererek haber yapan ve hakkında dava açılıp beraat eden gazeteci Cihan Güner açıklama yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi

KRT’de yer alan bilgilere göre, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer Akbayrak, Facebook sayfasından “17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'evet'çilere helaldir” mesajı paylaştı. Referandumu bir çeşit "savaş" olarak gören Akbayrak, "Evet" çıkması durumunda "Hayır" oyu veren vatandaşların eşlerinin ve kız evlatlarının, "Evet" oyu verenlere savaş ganimeti olarak "helal" olduğunu söyledi.

Krttv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner bu sözleri o dönem çalıştığı Yurt Gazetesi'nde haberleştirdi. AKP döneminde İBB konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Akbayrak, soruşturma başlatılarak görevinden alındı. Ancak bu görevden alma kısa sürdü. Akbayrak AKP döneminde tekrar İBB'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nde göz önünde olmayan bir işe başlatıldı.

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Güner, yaşanan skandalların peşini bırakmadı. Akbayrak'ın sessiz sedasız göreve tekrar geri alınmasına tepki gösterdi. Mevcut İBB yönetimi ise Akbayrak'ı görevinden ihraç etti. Ancak Akbayrak mahkeme kararıyla işine geri döndü.

GÜNER’E DAVA AÇILDI

Akbayrak ise Güner hakkında Twitter'daki tepkisi nedeniyle iftira ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı Enes Koca söz konusu şikayet hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak Akbayrak karara itiraz etti, soruşturma savcısı değişti. Yeni savcı Sema Ermiş, Güner hakkında TCK 125/1-4 ve 53/1. maddeleri gereğince ceza talep etti. Mahkeme sonucu Güner, 105 gün adli para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BERAAT ETTİ: YAPTIĞIM GAZETECİLİKTİR, GAZETECİLİK DE SUÇ DEĞİLDİR

Gazeteci Cihan Güner, duruşmasız verilen mahkemenin kararına itiraz etti, 1 Haziran Perşembe günü 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Güner, mahkemede yaptığının gazetecilik olduğunu ve gazeteciliğin de suç olmadığını, hakaret etmek gibi bir eylemde bulunmadığını söyledi. Güner'in avukatı Mustafa Karakaş ise ortada bir suç olmadığını belirterek müvekkelinin beraatını istedi.

O davanın karar duruşması 23 Kasım Perşembe günü yapıldı. Mahkeme Güner hakkında TCK'nın 129/1 ve CMK'nın 223/4-c maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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