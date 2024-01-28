Gazeteci Cihan Güner'den salvolar. Hem muhalif hem de ana akım medyayı bombardımana tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Cihan Güner'den salvolar. Hem muhalif hem de ana akım medyayı bombardımana tuttu
KRT TV internet sitesinin eski genel yayın yönetmeni Cihan Güner yaptığı açıklamada, hem ana akım medyayı hem de muhalif medyayı eleştiri bombardımanına tuttu.

Geçtiğimiz aylarda KRT TV internet sitesinin genel yayın yönetmenliği görevinden istifa eden gazeteci Cihan Güner, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ana akım medya ve muhalif medyayı eleştiri yağmuruna tuttu.

Güner yaptığı konuşmada, gazetecilerin ne iktidar yanlısı ne de muhalif yanlısı bir tarafta olmaması gerektiğini belirterek, eskiden parasız ama onurlu gazetecilerin olduğunu, şimdi ise zengin, arabası yatı, katı olan ama omurgası olmayan gazetecilerin ortaya çıktığını söyledi.

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”BİZ PARASIZ AMA ONURLU GAZETECİLER OLARAK SARAYMEDYASI’NA DA, SARAÇHANEMEDYASI’NA DA DAHİL OLMAYACAĞIZ"

Güner sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ”Biz parasız ama onurlu gazeteciler olarak SarayMedyası’na da, SaraçhaneMedyası’na da dahil olmayacağız, belediye başkanına soru sormak için parmak kaldıran gazetecilerden olmayacağız. Bir yol daha var arkadaşlar. Üçüncü yol, bağımsız medya. Bağlı ama bağımlı olmayan medya" ifadelerini kullandı.

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