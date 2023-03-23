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Gazeteci Ersin Öztekin’in acı günü

Gazeteci Ersin Öztekin’in babası Ünal Öztekin 73 yaşında hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:43
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Gazeteci Ersin Öztekin’in babası Ünal Öztekin vefat etti

Gazeteci Ersin Öztekin’in acı günü
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Ersin Öztekin’in babası Ünal Öztekin, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından yapılan paylaşımda, “Üyemiz Ersin Öztekin'in babasi Ünal Öztekin vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugün (23 Mart Perşembe) İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Çıksalın Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” denildi.

Emekli iki çocuk babası Ünal Öztekin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

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