Gazeteci Fatih Ergin'e tehdit. Bu hesabın arkasında hangi örgüt var

Gazeteci ve yazar Fatih Ergin, Flash Haber TV’de katıldığı programda sığınmacı sorununun tehlikesine dikkat çekmesi ve yazdığı ”515 Haşimi- Türkiye’deki Suriyeli Çete” kitabını örnek göstererek asıl ırkçılığın Türklere karşı yapıldığını belirtmesinin ardından tehdit edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Ergin'e tehdit. Bu hesabın arkasında hangi örgüt var

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye'de 515 adıyla Arap ırkçısı ve Türk karşıtı olarak kurulan çetenin bilinmeyenlerini ortaya koymak için yazdığı "515 Haşimi-Türkiye'deki Suriyeli Çete" isimli kitabı gündem olan gazeteci yazar Fatih Ergin, sessiz istilayı destekleyen sosyal medya hesapları tarafından tehdit edilmeye başlandı.

Fatih Ergin’in Flash Haber TV’deki Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Serbest Kürsü programında Suriyeli ve Afgan göçüne karşı çıkanlara yönelik kullanılan “yabancı düşmanlığı” söylemini eleştirdi. Ergin söz konusu çıkışı bazı kesimleri rahatsız etti.

Paylaşımlarıyla algı yapan “Zafer Terörü” isimli hesap Ergin’i tehdit etti:

Fatih sizden ala ayrılıkçı çete mi var memlekette?

Ama endişeye mahal yok sizi de adam edeceğiz.

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Gazeteciler, Ergin’i yalnız bırakmayarak destek paylaşımı yaptılar.

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi ve yazar Haluk Hepkon, Ergin’i tehdit eden hesaba tepki gösterdi.

Sığınmacı işgaline karşı çıkanlara yönelik "ırkçı", "terörist", "milli güvenlik sorunu" iftiraları, yargı sopası, sokak gösterileri, tutuklamalar derken iş operasyon hesapları üzerinden gazeteci ve yazarları tehdide kadar vardı. Biz bu filmi daha önce de gördük. Sırada ne var?

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Gazeteci Berat Karaaslan da Ergin’i yalnız bırakmadı.

Karaaslan, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

“Sessiz işgale karşı çıkanlara yönelik itibar suikasti gazeteci tehdit etmeye kadar ilerliyor.

Gazetecileri tehdit edemezsiniz.

Sığınmacı göçü adı altında ülkemiz tampon ülke haline getirilirken susmuyoruz.

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FATİH ERGİN’DEN “515 HAŞİMİ-TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇETE” KİTABI

Fatih Ergin, bu hafta sonu raflarda yerini alacak “515 Haşimi-Türkiye'deki Suriyeli Çete” isimli bir kitap kaleme aldı.

Kitapta, savaş gerekçe gösterilerek ülkemize akın eden Suriyelilerin Türkiye’de kurduğu çete anlatılıyor.

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