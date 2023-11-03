Fatih Ergin’e imza günü öncesi 515 çetesinden tehdit. Suriyeli Arap ırkçısı çeteyi yazdığı kitapla deşifre etmişti

Türkiye’nin yaşadığı sığınmacı ve kaçak sorunu çok boyutlu olarak büyümeye devam ederken konu ile ilgili gündeme oturacak bir kitap yayımlandı.

Sığınmacı sorununa karşı eğilimi ile öne çıkan ve bu başlık altında birçok skandalı ortaya çıkaran gazeteci yazar Fatih Ergin, “515 Haşimi-Türkiye’deki Suriyeli Çete” adlı kitabıyla kamuoyunun önüne dikkat çeken bir dosyayı koymuştu.

'KELEŞİ AL KARAKOL BAS'

Fatih Ergin, yarın TÜYAP’ta saat 15.00’da gerçekleştirilecek kitabının imza günü öncesinde sosyal medyada 515 çetesinin üyeleri tarafından tehdit edildi.

X hesabından yaptığı, ‘‘Son günlerde İstanbul'da sanayi sitelerine yapılan operasyonlarda terör örgütleri ile bağlantılı kaçak Suriyeliler yakalandı. Kaçakların dükkanların camına "515" yazdığı tespit edildi! Kitabımda anlattığım Suriyelilerin kurduğu Arap ırkçısı 515 çetesi sinsice büyüyor!’’ paylaşımı üzerine Fatih Ergin, çete üyeleri tarafından tehdit edildi.

Gelen tehditler yalnızca Ergin’le sınırlı kalmadı. Yapılan paylaşımlarda Türk halkı da açıkça tehdit edilirken, ‘’sprey boya alıp her yere 515 yazın, olaylar geliyor’’, ‘‘keleşi al karakol bas’’, ‘‘Allah’ın aslanları geliyor. Haşimiler Türklere ders verecektir! 515’’ gibi ifadeler kullanıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN DESTEK

Kendisine karşı yapılan tehditleri sosyal medya hesabından paylaşan Ergin, ‘‘Suriyelilerin kurduğu ve kitabımda deşifre ettiğim Arap ırkçısı 515 çetesinin yarınki imza günüm öncesi hedefindeyim. Çetenin hesaplarından biri paylaşımında sadece beni değil tüm Türk halkını hedef gösteriyor ve "Türkleri cezalandırmaktan" "Küfür devleti TC'ni Haşimilerin parçalama" hedefinden bahsediyor! Hesap hazırlandıkları bir eylemin de sinyalini veriyor! "Keleşi al karakol bas" çağrısı yapan ve "Olaylar geliyor" diyen bu hesaba operasyon yapılacak mı?’’ ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım üzerine büyük destek mesajları alan Fatih Ergin’e bir destek de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Sosyal medya hesabından destek mesajı yayınlayan Özdağ, ‘‘Eğer erkek olsalardı Türkiye’ye kaçmazlardı. Burada mu erkek olduklarını hatırlamış kabadayılık yapıyorlar: Arkadaşımız Fatih beyin kılına zarar gelmesi durumunda hiç bir Türk vatandaşı kendisini güvende hissetmez’’ paylaşımında bulundu.

515 HAŞİMİ NEDİR?

Geniş bir coğrafyaya yayılan Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu “515” sayısı ise Osmanlı’ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin simgesi olduğu ifade ediyor. Kayıtlara göre Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti’ne isyan etmiş, Arap Yarımadası’nın kontrolünü eline geçirmiş, fakat birkaç yıl sonra Suudi Hanedanlığı’na yine bir isyanla kaybetmişlerdi.

Sonra da Başta Ürdün ve Suriye olmak üzere Orta Doğu’daki ülkelere dağılmışlar. ‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu iddia ediliyor.

515 Haşimi çetesi Türkiye’de de son dönemde hızla yayılırken özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Sakarya ve İstanbul’da çok sık görülmeye başlamış, arabalarının arkasına evlerin duvarlarına ‘515’ yazmışlardı.