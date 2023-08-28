Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı. 23 Derece isimli hesabın sahibi

23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek, gözaltına alındığını ve polisin evinde arama yaptığını açıkladı.

Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı. 23 Derece isimli hesabın sahibi

23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda evine polisin geldiğini ve arama yaptığını duyurdu.

Özbek, daha sonra yaptığı paylaşımında ise, gözaltına alındığını bildirdi.

Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından “Gözaltı kararı varmış. Hadi hayırlısı…” ifadelerini kullandı.

Özbek'in neden gözaltına alındığı ve evinin polis tarafından neden arandığı ise henüz bilinmiyor.

Gazeteci Özbek'in paylaşımları şu şekilde:

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1 MART'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan Özbek 1 Mart'ta da gözaltına alınmıştı. Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbek, "Ankara Emniyeti’nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullanmıştı.

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GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

1983 yılında dünyaya gelen Gökhan Özbek Niğde doğumludur. Uzun yıllardır gazetecilik sektöründe yer almakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde ise Bağımsız ve Bağlantısız Serbest Gazeteci kariyerini sürdüren Gökhan Özbek geçmiş yıllarda Anadolu Haber Gazetesi’nde gazeteci yazar olarak çalışmış, Milliyet’te köşe yazarlığı yapmıştır.

Günümüzde ise hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı kalmadan bağımsız ve bağlantısız gazetecilik yapmaya çalıştığını belirtmektedir. 23 Derece sosyal medya hesabını sahibi olarak biliniyor.

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