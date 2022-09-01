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Gazeteci Levent Gültekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a tepki: Ya kayınpederim giderse diye feveran ediyor

Gazeteci Levent Gültekin, Baykar Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’a Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:35
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Gazeteci Levent Gültekin Selçuk Bayraktar'a ya kayın pederim giderse feveran ediyor diyerek tepki gösterdi

Gazeteci Levent Gültekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a tepki: Ya kayınpederim giderse diye feveran ediyor
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Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, Baykar Teknik Müdürü, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar’a isim vermeden sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Selçuk Bayraktar, HaberTürk televizyonundan katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna, "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski bulunmakla birlikte en ufak gevşeklik, değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter" sözlerini sarf etti.

“BURASI MUZ CUMHURİYETİ Mİ?”

Levent Gültekin de Bayraktar’ın bu sözlerine “Koca bir ülkenin savunma sanayini tek bir kişiye bağlamışlar o da tek bir kişiye yani kayınpederine bağlamış sonra da “Ya kayın pederim gider” diye feveran ediyor” sözleriyle yanıt verdi.

Levent Gültekin’in yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

“Koca bir ülkenin savunma sanayini tek bir kişiye bağlamışlar o da başarısını tek bir kişiye yani kayınpederine bağlamış sonra da “ya kayınpederim giderse” diye feveran ediyor. Burası muz cumhuriyeti mi?”

SELÇUK BAYRAKTAR NE SÖYLEMİŞTİ?

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin birçok önemli soruya yanıt verdi. Kendisine yöneltilen "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna da cevaplayan Bayraktar, "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski bulunmakla birlikte en ufak gevşeklik, değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter" dedi.

“LİDERLİĞİ KAYBETME RİSKİ VAR”

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk'te Kübra Par'ın canlı yayınında soruları yanıtladı. "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmak birlikte en ufak gevşeklik, değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter.

Arka tarafta Akıncı var, içinde on binlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, on binlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bu bir mücadele. Mücadeleyi kıymetli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil.

Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarılar elde edilecek miydi?"

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Yurttaş
1.09.2022 18:24
Sihaları yakından görüp fark etmeyenler olabilir uçakların burnunda Akp genel başkanının imzası var.Kaldır o imzayı bas Atamın imzasını ISTIKBAL GOKLERDE dir de dogru yolu bul korkma  
 
Sedat
1.09.2022 18:21
Selçuk Bayraktar çok güzel işler yapıyor ama devletten ciddi desteklerde alıyor aynı destekler tusaş ve vestel'ede verilse onlarda çok çok daha başarılı olacaktır. Bayraktar'dan önce tusaş yapmıştı.  
 
Mikado
1.09.2022 17:55
Devlette bazı konularda devamlılık esastır.Devletide devlet yapan budur yeterki kanunlara uygun olsun hiç bir devlet kendi çıkarına olan bir şeyden vazgeçmez vazgeçerse bunun hesabını kanun sorar  
 
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