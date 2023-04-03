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Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:47
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Gazeteci Tolga Akyıldız vefat etti

Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti
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Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem hastanesine kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz gün yoğun bakıma alınan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOLGA AKYILDIZ KİMDİR?

Tolga Akyıldız 1973'te İstanbul'da doğdu. Gazeteci, yazar ve psikolog. Gazeteciliğe 1987 yılında Hey Dergisi'nde başladı ve birçok dergi ve gazetede çalıştı. 2010 Yılı'nda Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı Sokak Çocuğu adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; 46 ve Esquire Dergileri için köşe hazırladı, 2000 Yılı'ndan beri Hürriyet Gazetesi'ndeki Pop Virüs köşesinde müzik yazıları yazmakta, röportajlar yapmaktaydı. Kurucusu olduğu müzikmentor bünyesinde ve Zorlu PSM'de Açık Sahne etkinliğini yürüten yazar aynı zamanda İST Dergisi Yayın Danışmanı ve Karakarga Yayınları dizi editörüydü. Çeşitli marka ve etkinliklere danışmanlık yapıyordu.

 

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