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Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, vefat etti

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi, 99 yaşındaki Münevver Ukav Covid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:25
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Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, vefat etti

Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, vefat etti
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Ukav, geçtiğimiz mart ayında evinde fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Ancak Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Ukav, dün akşam saatlerinde vefat etti.

Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, Ukav'ın cenaze programı henüz belirlenmedi.

Fatma Girik de geçtiğimiz yıl Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sanat camiasının ve toplumun sevilen isimlerinden biri olan Girik'in kaybı da büyük üzüntü yaratmıştı.

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