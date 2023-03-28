Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, vefat etti

Ukav, geçtiğimiz mart ayında evinde fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Ancak Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Ukav, dün akşam saatlerinde vefat etti.
Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, Ukav'ın cenaze programı henüz belirlenmedi.
Fatma Girik de geçtiğimiz yıl Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Sanat camiasının ve toplumun sevilen isimlerinden biri olan Girik'in kaybı da büyük üzüntü yaratmıştı.
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