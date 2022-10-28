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Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı

Korkusuz yazarı Ümit Zileli, kitap fuarına katılmak için gittiği İzmir'de, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfade vermek üzere savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:13
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Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı

Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
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Korkusuz yazarı Ümit Zileli davet edildiği kitap fuarına katılmak için dün akşam uçakla İzmir’e gitti. Zileli, uçak havalimanına iniş yaptıktan bir süre sonra yanına gelen hostesten dışarıda polislerin kendisini beklediğini öğrendi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞ

  Yanında nişanlısı ve nişanlısının kızının da bulunduğu sırada neye uğradığını şaşıran Ümit Zileli’ye, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla başlattığı soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yakınlarıyla birlikte polis merkezine giden Zileli, savcının, ‘Pazartesi günü mesai bitimine kadar adliyeye gidip ifadesini verebilir’ talimatı üzerine serbest bırakıldı.

TEBLİGAT ELİNE ULAŞMADI

Gelen tebligatlara cevap vermediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, ancak kendisine ulaşan herhangi bir tebligatın da olmadığını dile getirdi.

Zileli, yazılarında zaman zaman sert eleştirilerde bulunduğunu ancak hiçbir zaman hakaret içermediğini söyledi. Suçlama konusunun da tam olarak ne olduğunu pazartesi günü ifade vermek için gideceği savcılıkta öğreneceğini belirtti.

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Yalçın Türk
28.10.2022 17:38
çocukluk arkadaşım var recep, birbirimize samimiyetten argo kelimeler kullanıyorduk.. artık recep bey diyorum, ağamsın reisimsin sen olmasan Türkiye batar kanka diyorum.. nemelazım yerin kulağı var..  
 
Alper
28.10.2022 17:28
İktidardakiler müslüman muhalefete,zillet diyerek en ağır hakareti ediyor ki onlara uyarı bile yok Hatta Kuranla,Bakara makara diye hakaret edene ödül gibi atama bile vermişlerdi Bunları savunana yazı  
 
Abbas
28.10.2022 17:25
Ya hakaret deyince aklıma küfür geliyor, onun dışındaki her şey eleştiri, ya keşke benim yanlışımı söyleyen olsa, ha çıkarıma çomak deyip kızarsam olmaz, o yolsuzluk olup suçtur  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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