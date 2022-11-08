Ankara'da ihraç edilen general gözaltında 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma başta İstanbul ve Ankara olmak üzere operasyonlar düzenlendi.

İHRAÇ EDİLMİŞ TUĞGENERAL GÖZALTINDA

FETÖ operasyonlarında aralarında ihraç edilmiş bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Ankara merkezli operasyonda aralarında ihraç edilmiş bir Tuğgeneral'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonundaysa 3 astsubay, 4 subayında olduğu 27 kişi gözaltına alındı.