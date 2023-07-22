Gazeteci yazar Fatih Ergin bugün tam 00.00'da büyük bir açıklama yapacak

Gazeteci yazar Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu gece saat 00.00’da bir açıklama yapacağını duyurdu. Ergin’in yapacağı açıklamanın aynı saatte yayına girecek köşe yazısında bilgiler olduğu öğrenildi.