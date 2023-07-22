Gazeteci yazar Fatih Ergin bugün tam 00.00'da büyük bir açıklama yapacak

Suriyeliler ve Afganlar hakkında bugüne kadar birçok skandalı ortaya çıkararak gündem yaratmasıyla bilinen Gazeteci yazar Fatih Ergin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ergin yaptığı paylaşımda, “Bu gece, saat 00.00’da açıklayacağım…” dedi.
KÖŞE YAZISINDA YER ALACAK
Söz konusu paylaşım Ergin’in takipçilerinde merak uyandırırken, akıllara sığınmacılar hakkında yeni bir skandal mı açıklanacak sorusu geldi.
Ergin’in yapacağı açıklama, paylaşımında belirttiği saatte yayına girecek olan Yeniçağ’daki köşe yazısında yer alacak.
Yazı konusu ise, sığınmacılar meselesini içermiyor.