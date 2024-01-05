Gazetecilere yeşil pasaport geliyor! Kanun teklifi TBMM’de...

Kaynak: İHA
Gazetecilere yeşil pasaport geliyor! Kanun teklifi TBMM’de...
Basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunuldu.

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeşil pasaporta ilişkin kanun teklifi sundu.

Teklif, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilmesini öngörüyor.

Özdemir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

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